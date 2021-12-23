شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مستفيد من خدمات «نأتي إليك» بـ«التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضافت إدارة تعليم المنطقة الشرقية مبادرة «نأتي إليك»، التي يقدمها مكتب الأحوال المدنية في الدمام، واستفاد أغلب الموظفين والموظفات من الخدمات المقدمة، التي وفرتها الأحوال المدنية.

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص: إن مبادرة «نأتي إليك» تستهدف خدمة المستفيد من منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم، لمدة يومين، اعتبارًا من يوم أمس الأربعاء.

وأضاف إن إدارة التعليم وفرت موقعين لتقديم خدمات الأحوال المدنية للرجال في المبنى الرئيس وللنساء في مبنى الخدمات المساندة، مشيراً إلى أن الخدمات تضمنت إصدار الهوية الوطنية وتجديدها وإصدار بدل فاقد بعد أن يقدم المستفيد بلاغاً عبر منصة «أبشر»، وكذلك إصدار الهوية بدل تالف وتعديل البيانات الشخصية مثل تعديل المهنة أو المؤهل الدراسي.

ونوه بأهمية مثل هذا التعاون والشراكات بين الجهات الحكومية لتقديم الخدمات وتحقيق الأثر الإيجابي لخدمة الجميع، موضحًا أن توجيهات مدير عام التعليم د. سامي العتيبي، تشمل التعاون التام مع كل الجهات والرقي بالخدمات المشتركة كفريق عمل واحد لتذليل الصعوبات وتجاوز التحديات لتمكين كل مستفيد من جميع الخدمات المتاحة بالسرعة والدقة اللازمة للوصول للمستهدفات الوطنية بترقية مستوى الخدمات.