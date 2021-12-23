شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: القطاع الثالث يحظى بدعم واهتمام القيادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خدمات تخصصية لمرضى السرطان

التكامل مع الجهات الصحية بالمنطقة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بما يلقاه القطاع الثالث من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة «حفظها الله» لخدمة المستفيدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء محمد العفالق، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة بمناسبة تشكيله.

كما أشاد سموه بما تقدمه الجمعية من خدمات تخصصية لمرضى السرطان، والتوعية بضرورة إجراء الفحوصات المبكرة للكشف عن المرض وتوجيه المستفيدين من المرضى للمراكز المتخصصة.

من ناحيته، قدم العفالق لسموه تقريراً عن أنشطة وبرامج الجمعية وما تقدمه للمرضى من خدمات تخصصية تعينهم على الشفاء، والتكامل مع الجهات الصحية بالمنطقة لتحقيق ذلك.

ورفع العفالق الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تلقاه الجمعية من دعم من سموه وتوجيهات سديدة لها أثر بالغ في نجاح برامج وأنشطة الجمعية.