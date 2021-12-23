شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز النزاهة الوظيفية في بيئة العمل ضمن «عالمي مكافحة الفساد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت «النزاهة الوظيفية» التي نظمتها أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، تزامنا مع الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2021م، على مسرح الأمانة، تعزيز النزاهة الوظيفية في بيئة العمل وأثرها على الموظف، وصور جرائم الفساد المالي وقيم النزاهة والآثار السلبية للفساد وجهود المملكة في مكافحة الفساد، ولائحة الانضباط الوظيفي واختصاصات الهيئة في نظام الانضباط الوظيفي.

رفع الوعيوأكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، في كلمته خلال افتتاح الورشة، دعم الأمانة الكامل لحملات «نزاهة» التي تستهدف في النهاية خدمة الوطن والمواطنين، من خلال نشر ثقافة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى أنواعه، ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور والمسؤولين بأخطار الفساد وآثاره السلبية على التنمية بشكل عام.

أنشطة وبرامجوأشار إلى أهمية حملات مكافحة الفساد وأهدافها وذلك لزيادة الوعي بمخاطر الفساد والمحافظة على المال العام، وانطلاقا مما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تحث الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص على تقديم أنشطة وبرامج توعوية مختلقة لتعزيز قيم النزاهة وتقوية الوازع الديني والانتماء الوطني، ونشر هذه الثقافة بين جميع فئات المجتمع، منوها بالدور الكبير الذي تقوم به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من خلال أعمالها وبرامجها المختلفة لمحاربة الفساد وحفظ المال العام.

وأشاد بحملات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» الشاملة التي تتناول جانب التوعية بخطر كل صور وأشكال الفساد، وحماية النزاهة.

رقابة ذاتيةعقب ذلك، قدم مدير إدارة مكافحة الفساد بفرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة الشرقية، يحيى القحطاني، ورشة عمل تناولت مفهوم النزاهة الوظيفية، وقيم النزاهة التي تتضمن الانضباط والرقابة الذاتية وأداء الحقوق والتعاون ومراعاة المصلحة العامة، موضحا ما تتضمنه النزاهة الوظيفية من السلوكيات والأخلاقيات التي يجب أن يتصف بها الموظف للقيام بأداء واجباته الوظيفية بأمانة.

صور الفسادواستعرض عددا من المؤشرات التي يمكن الاستدلال بها على مدى اعتبار بعض الأفعال الممارسة في العمل فسادا أو انحرافا، والذي يمكن أن يؤدي بالإضرار بالمصلحة العامة، متناولا مفهوم الفساد المالي، وأبرز صور الفساد الإداري حسب أنظمة المملكة وعقوبة هذه الجرائم.