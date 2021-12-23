شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويشيد باستفادة «البريد السعودي» من التقنيات والبنية التحتية الكبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالتحول الكبير الذي شهده البريد السعودي مؤخرا، والاستفادة من التقنيات المتاحة والبنية التحتية الكبيرة في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية التي تمتلكها المملكة بدعم من القيادة الحكيمة «حفظها الله» لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، بمكتبه بديوان الإمارة، أمس، رئيس مؤسسة البريد السعودي «سبل» م. آنف أبانمي، والذي قدم لسموه عرضا عن خطط البريد السعودي وتوجهاته المستقبلية وإستراتيجيته المبنية على التنوع في المنتجات، والخدمات المقدمة لعملائه، ومشاريع «سبل» الإستراتيجية، والمبادرات والمشاركات الاجتماعية للبريد على مستوى المنطقة الشرقية، وإنجازات المؤسسة لعامي 2020 - 2021.

حضر اللقاء المشرف العام على شؤون المناطق بالمؤسسة إبراهيم آل جعفر، ومدير بريد المنطقة الشرقية فهد الهاجري.