شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر ينجح في إعادة كفاءة النظر لسبعيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بفضل الله نجح فريق طبي متخصص في جراحة العيون بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، في إنهاء معاناة مريض بالعقد السابع، عبر إعادة كفاءة النظر من نسبة 5 % إلى 50 %. حيث كان المريض يشكو من ضعف شديد بمستوى الرؤية، نتيجة انتشار الماء الأبيض وعدم قدرته على القراءة وأداء مهامه اليومية. وقد سعى المريض للعلاج بأكثر من مستشفى ولكن دون جدوى.

ذكر ذلك الدكتور يوسف الشمري استشاري جراحة العيون. والذي أضاف بأنه فور وصول المريض للمستشفى تم إخضاعه لعدد من الفحوصات الدقيقة للقرنية والشبكية. والتي أبانت وجود بعض التحديات لمعالجة حالة المريض مثل حدوث عتامة شديدة على سطح القرنية، الأمر الذي يصعب مهمة جراح العيون لإتمام العملية بنجاح، كما تبين عند وضع قطرات التوسيع للعين، وجود ضعف عام بالأربطة المحيطة بمحفظة العدسة، الأمر الذي يشكل عائقا في إمكانية زراعة العدسة من الأساس، هذا بالإضافة إلى أن فحص الشبكية بجهاز OCT أبان وجود ضعف آخر بالشبكية Staphyloma نتيجة كبر حجم العين عن المستوى الطبيعي.

وقال د. الشمري إن العملية استغرقت ساعة وتم فيها سحب الماء الأبيض المسبب للعتامة بالكامل، وزراعة دعامة متطورة لمحفظة العدسة ومن ثم زراعة العدسة بعد تجهيزها في محقن خاص بسلامة وأمان وبنسب نجاح عالية جدا.

وأشار د. الشمري إلى أنه بعد نجاح العملية تم إخضاع المريض لفحوصات دقيقة، وذلك للاطمئنان على وجود العدسة الجديدة بموقعها المحدد وعملها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى فحص الدعامة والشبكية وتبين عملهما بصورة ممتازة، مؤكدا على أن الرؤية لدى المريض تحسنت وأصبح بإمكانه المشي والقراءة وأداء مهامه الاعتيادية دون أية مشاكل ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن مراكز طب وجراحة العيون، بمجموعة د. سليمان الحبيب تصنف ضمن الأفضل بالشرق الأوسط، لوجود كفاءات طبية ذات خبرات علمية عالمية، كما تتميز بأنها مجهزة لتقديم رعاية صحية متكاملة لكل الفئات العمرية، وفي كافة التخصصات وفق أعلى المعايير.