شكرا لقرائتكم خبر عن كنت في الأحساء... الفاتنة بكل ما فيها والان نبدء بالتفاصيل
ومن الناحية الأدبية، تشتهر الأحساء بالكثير من الأدباء، الذين تركوا بصماتهم واضحة في نهضتها الأدبية، وأذكر منهم أستاذي في المرحلة الابتدائية الأديب عبدالله أحمد شباط، -رحمه الله-، أما الشعر والشعراء فتزخر الأحساء بالكثير من الشعراء، الذين تغنوا بها، وخلدوا مآثرها في أشعارهم، يحضرني منها أبيات للشاعر محمد الأحدب يقول فيها:
هبّ النسيم على هجر فقال لـــها
إني أحـبك، بالتقبيل أخــجلـــــها
والعاشقون تغنوا في الحسا طربا
كـل يريـــد أن يحظى بخطبتــــها
هي الأحسا جمالا ترتدي حللا الرأس
منها يضاهي حسن أخمصها
روائح المسك من نخيل الحسا نبعت
في زهوة التمر والريحان مطلعها
وحول ما تحفل به الأحساء من إرث تاريخي وآثار ومآثر،، أذكر أن مضيفنا الكريم قد وفر لنا في زيارتنا الأخيرة برنامجا حافلا لزيارة الكثير منها والوقوف عليها ومعرفة الكثير عنها، ومن أهم ما غطته الزيارة قصر إبراهيم باشا التاريخي، والمدرسة الأميرية، ومسجد الجبري، وسوق القيصرية، ومتحف القهوة، وميناء العقير التاريخي، وشاطئه الجميل، وجبل القارة الفريد من نوعه، ومسجد جواثا التاريخي، ومصنع الفخار، ومخبز الخبز الحساوي المشهور، ومزرعة الريف التي تحتوي على مزرعة للفراولة، ومطاعم وجلسات جميلة، وحتى حديقة للحيوان، وهي بمثابة متنزه عام لأهالي الأحساء وغيرهم.
وقبل أن أختم أقول إن الأحساء زاخرة بكنوز قيمة تتمثل فيما تملكه من ثروات وإرث وآثار، وتطور في جميع المجالات، وهو ما يؤهلها لأن تكون موطن جذب سياحيا ليس على المستوى الداخلي للمملكة، وإنما عالميا، فيما لو حظيت بالمزيد من الإعلام السياحي من وزارة السياحة، وغيرها من الجهات الإعلامية وشركات الإعلام وشركات السياحة، وهو ما نرجوه، وأمثّل بواحد من أهم معالمها وهو جبل القارة العجيب، فهذا المعلم يستحق الزيارة لأنه لا يوجد معلم سياحي آخر ينافسه عالميا في إبداع صنع الخالق، وعناية المخلوق، وأقصد بذلك اعتناء حكومة المملكة به، وأخيرا لا يفوتني أن أذكر أنه رافقنا في هذه الجولات السياحية، وعرّفنا على الكثير عنها المرشد السياحي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله العمير، فله وافر الشكر والثناء على إجادته، وتمكنه من عمله.
والله من وراء القصد.
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأسبق