«الصحة» تحدد الإجراء المطلوب حال عدم ظهور نتيجة فحص كورونا

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، التذكير بالإجراء المطلوب حال تأخر موعد ظهور نتيجة فحص فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة، عبر تويتر، أن نتائج (الفحص) تصدر خلال 12 إلى 72 ساعة عبر رسالة نصية وعبر تطبيق صحتي.

وتابعت وزارة الصحة، أنه في حال تجاوزت المدة أكثر من ثلاثة أيام؛ فعلى المستفيد الاتصال على الرقم 937 لرفع بلاغ بذلك.

كانت وزارة الصحة كشفت عن أهمية الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا؛ حيث أوضحت أنها ترفع مناعة الجسم ضد الإصابة بفيروس كورونا.

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