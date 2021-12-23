قصة صفقة بـ20 مليون ريال في مهرجان الإبل.. وصاحبها: لم أستطع النوم

الرياض - محمد عبدالله - روى مالك الإبل عبدالله بن عودة، قصة صفقة تأجير فرديات إبله بـ20 مليون ريال لأحد المشاركين في سباقات الإبل.

وقال بن عودة، في تصريحات لبرنامج الراصد: «كنت جالسًا في كافيتريا المخصصة لملاك الإبل، فجاء عبدالله الدبوس وسلم علي وجلس»، مضيفًا: جئت لك بصفقة، غير قابلة للرفض (..) عندي عرض، لا أعتقد أنك سترفضه».

وأشار مالك الإبل: قلت له ما العرض؟ فأخبرني بأنه يريد تأجير الفرديات المكتسحة للأشواط، فقلت له ما العرض، قال إنني سأوقع على الشيك، وسأترك لك الرقم، فقلت له 20 مليون فقال: هذا غالي.. فقلت له أنت طلبت الشداد؟ قال تمام ووافق على الصفقة».

وتابع بن عودة: «أنه قال، توكلنا على الله، مبروك (..) قلت له سأصرفه الآن، في محاولة لإثنائه على المضي قدمًا، دون جدوى».

وأكد مالك الإبل، أنه لم يستطع النوم، لإحساسه بأنه باع إبله، لكنه فقط أجرها.

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