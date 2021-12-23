عاجل | بيت خبرة لإرشاد الجامعيين لسوق العمل

يعتزم صندوق تنمية الموارد البشرية، التعاقد مع بيت خبرة مختص بأنشطة التعليم، وأنشطة التدريب، لتقديم خدمات الإرشاد المهني الفردية والجماعية لطلاب وطالبات الجامعات والمعاهد، بهدف رفع الوعي المهني وتحسين المعرفة، والاختيار المناسب للتخصص والمهنة، وتمكينهم من تكوين خارطة طريق لمستقبلهم المهني والأكاديمي، والمعرفة بمتطلبات سوق العمل من مهارات وجدارات، مما يساعد في استقرارهم المهني والأكاديمي.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أطلق بوابة التثقيف والإرشاد المهني «سُبل» لتمكين القوى الوطنية، ولتمكين جميع السعوديين من اتخاذ خيارات تعلم وخيارات وظيفية أفضل، عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، لكل من الطلاب والمعلمين والشركاء والباحثين عن عمل وأصحاب العمل والموظفين.

الأهداف

التمكين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية

التوعية بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل

التعرف على أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها

تقديم خدمات الاستشارات المهنية عن بعد وبشكل مباشر

النظر إلى جميع المسارات المهنية وقطاعات سوق العمل، على نحو متساو

دعم مهارات التخطيط للمسارات المهنية

المدن المستهدفة

01 الرياض

02 جدة

03 المدينة المنورة

04 بريدة

05 الدمام

06 أبها

07 تبوك

08 حائل

09 عرعر

10 جازان

11 نجران

12 سكاكا

13 الباحة