عاجل | 1731 مركبة عالقة في الصحراء

‏شهدت الأيام الـ 21 الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في البلاغات التي تلقاها فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، والتي وصلت إلى 1731 بلاغًا لمركبات عالقة في الوحل والرمال بمختلف مناطق المملكة بنحو 82 سيارة يوميًا قدمت لهم الخدمات والمساعدات اللازمة.

طيران شراعي

وتمكن الفريق من العثور على مفقود بالفرشة التابعة لمنطقة المدينة المنورة متوفى وسط سلسلة جبال صحراوية، بعد أن ورد بلاغ يفيد عن شخص مفقود مترجل، وبعد أن تقرر بدء البحث عنه فجرًا مستخدمين جميع الإمكانيات والمعدات من مركبات وطيران شراعي، وجد بعد عدة ساعات متوفى، كما تلقى الفريق بلاغًا عن مفقود -بالقرب من الرفيعة التابعة للمنطقة الشرقية- يستقل سيارة وبعد بحث مستمر عثر على مركبة المفقود من قبل العضو مبارك الأدغم، وبعدها بساعات تم العثور على المفقود من قبل العضو سلطان الذيابي وقدمت له الإسعافات اللازمة ووضعه الصحي مستقر.

مفقود الصرار

وكان أعضاء فريق انجاد تحركوا بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من الصرار التابعة للمنطقة الشرقية يستقل مركبة تحمل لوحة قطرية وتم العثور عليه، فيما ورد للفريق بلاغ عن مفقود في جدة «78 سنة» ولم يتم العثور عليه، كما ورد الفريق بلاغ عن مفقود بالقرب من ضلع رشيد التابعة لمنطقة القصيم وتم العثور عليه من قبل ذويه.

مفقود أم القلبان

وكان عدد من أعضاء الفريق تحرك بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من أم القلبان‬⁩ التابعة لمنطقة ⁧‫حائل‬⁩ يستقل مركبة، وتم العثور عليه بعد أن تمكن من الوصول إلى ذويه مترجلا، وتوصل الفريق لمكان سيارته التي كانت عالقة وسط الرمال.

مفقودون

6

1 متوفى

5 عثر عليهم

المناطق

المدينة المنورة 1

المنطقة الشرقية 2

القصيم 1

حائل 1

جدة 1