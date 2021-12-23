تسهيل إجراءات
وأشار المركز إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المركز وصندوق التنمية الزراعية عبر برنامج ضمان استيراد الحطب والهيئة العامة للجمارك ووزارة التجارة؛ لتسهيل إجراءات إصدار تراخيص الاستيراد وممارسة أعمال البيع والشراء للحطب والفحم المستورد، ودعم استخدامه بديلًا فعالًا ومميزًا عن نظيره المحلي، إضافة إلى توفير الحلول التمويلية والتسهيلات للمستثمرين لدعم السوق المحلي بالحطب المستورد، ما يسهم في حماية الغطاء النباتي والحفاظ عليه.
احتياجات السوق
وأسهمت جهود المركز -عبر إصدار أكثر من 400 ترخيص لاستيراد وبيع الفحم والحطب للمؤسسات والشركات بجميع مناطق المملكة خلال الأشهر الثلاثة الماضية- في ارتفاع الكميات المستوردة من الحطب والفحم لسد احتياجات السوق المحلية ودعمها وتغذيتها للوفاء بالطلب المتزايد عليه خلال الفترات الأخيرة، خاصة المطاعم التي تعتمد على الحطب في منتجاتها.
وتعزز جهود المركز في إصدار تراخيص استيراد الفحم والحطب المحلي من فرص حصول الشباب السعودي على فرص العمل، عبر تشجيعهم على ممارسة البيع والشراء للمنتجات المستوردة.
كانت هذه تفاصيل خبر استيراد 245 ألف طن من الحطب والفحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.