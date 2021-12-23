سهرة تهامية بشتوي المجاردة

رعى محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح الأمسية الشعرية التاريخية بعنوان (سهرة تهامية) والتي أقامتها اللجنة الثقافية بمحافظة المجاردة، ضمن فعاليات مهرجان المجاردة لهذا العام تحت شعار (قمم وشيم). وأقيمت الأمسية بمركز ختبة، وشارك فيها كل من عبدالله معيض الشهري والشعراء الحفظي الشهري ومحمد المعربي ومحبوب القرني وعريف الأمسية أحمد معيض الشهري. واستمع المحافظ لمطالب واحتياجات أهالي القرى التراثية (الفرعة والحضن والعاتق وصيوي) بمركز ختبة وجبل ريمان.



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