20 دقيقة لتجهيز مواقع صلاة النساء بالروضة

تعكف وكالة شؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة الحشود على توفير مساحة 225م2 داخل الروضة الشريفة لاستقبال النساء لإداء الصلاة بعد حجزهم في تطبيق اعتمرنا، وتعمل الوكالة يوميا على تجهيز المساحة المخصصة للصلاة بالروضة والطرق المؤدية إليها من شمال شرقي المسجد النبوي الشريف في أقل من 20 دقيقة.

وتبدأ أعمال إمداد الحواجز داخل الحرم بعد صلاة الفجر حتى الساعة الحادية عشرة صباحا والفترة الصباحية هي المتاحة للنساء للصلاة بالروضة الشريفة، في حين تبدأ الفترة المسائية من بعد صلاة العشاء حتى الثالثة والنصف فجرا.

وتعمل إدارة الحشود على توزيع ومد الأشرعة والحواجز داخل المسجد النبوي الشريف من القسم النسائي حتى الروضة الشريفة لخلق ممرات وأماكن لصلاة النساء وتعود لفتحها للرجال بعد انتهاء فترة الزيارة.

وتمتد الحواجز التي تعتبر قابلة للفك والتركيب بفترة بسيطة وعزل المساحات داخل الحرم إلى 339م من باب الزيارة إلى الروضة الشريفة بينما يكون الحاجز الشراعي الفاصل بين الحرم القديم والحصوات 64م في حين الحواجز الشراعية الفاصل بين القسم المخصص للرجال وقسم النساء 67م، ويقوم على مد الحواجز بالفترة الصباحية 7 عمال بينما يكون المسؤولون عن تنفيذ تركيب الأشرعة بالفترة المسائية 5 عمال ويزداد العمل عن الفترة الصباحية بمد الحاجز من باب 37 إلى الروضة الشريفة بامتداد 187م.