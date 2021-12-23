وتبدأ أعمال إمداد الحواجز داخل الحرم بعد صلاة الفجر حتى الساعة الحادية عشرة صباحا والفترة الصباحية هي المتاحة للنساء للصلاة بالروضة الشريفة، في حين تبدأ الفترة المسائية من بعد صلاة العشاء حتى الثالثة والنصف فجرا.
وتعمل إدارة الحشود على توزيع ومد الأشرعة والحواجز داخل المسجد النبوي الشريف من القسم النسائي حتى الروضة الشريفة لخلق ممرات وأماكن لصلاة النساء وتعود لفتحها للرجال بعد انتهاء فترة الزيارة.
وتمتد الحواجز التي تعتبر قابلة للفك والتركيب بفترة بسيطة وعزل المساحات داخل الحرم إلى 339م من باب الزيارة إلى الروضة الشريفة بينما يكون الحاجز الشراعي الفاصل بين الحرم القديم والحصوات 64م في حين الحواجز الشراعية الفاصل بين القسم المخصص للرجال وقسم النساء 67م، ويقوم على مد الحواجز بالفترة الصباحية 7 عمال بينما يكون المسؤولون عن تنفيذ تركيب الأشرعة بالفترة المسائية 5 عمال ويزداد العمل عن الفترة الصباحية بمد الحاجز من باب 37 إلى الروضة الشريفة بامتداد 187م.
كانت هذه تفاصيل خبر 20 دقيقة لتجهيز مواقع صلاة النساء بالروضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.