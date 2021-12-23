خدمة نقل لمرضى جلطات القلب في الشرقية

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية خالد العنزي أن الخدمة تهدف إلى اختصار الوقت من خلال تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمرضى جلطات القلب عبر الفرق الإسعافية في موقع الحالة، ومعاينتها بعمل تخطيط القلب الكهربائي، والتواصل مع الطبيب المناوب بالهيئة (التوجيه الطبي) لاطلاعه على وضع الحالة الصحي، الذي بدوره يُوجّه بنقل المريض مباشرة لأقرب معمل قسطرة قلبية بالمنطقة دون المرور بأقسام الطوارئ.
وبين أن هذه الخدمة تمت بالتعاون بين فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية والتجمع الصحي الثاني بالأحساء والشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن، إذ ستسهم -بإذن الله تعالى- بإنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية، وتسهيل وصولهم إلى مراكز القسطرة لتلقي الخدمة العلاجية اللازمة لمثل هذه الحالات.
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