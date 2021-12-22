شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يلتقي بالأمين العام لمجمع الملك سلمان للغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، في مقر الوفد الدائم بنيويورك اليوم، بالأمين العام لمجمع الملك سلمان للغة العربية الدكتور عبدالله الوشمي، والفريق المرافق له، وذلك على هامش فعالية " اللغة العربية والتواصل الحضاري " التي نظمها "مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية" بالتعاون مع الوفد الدائم احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من البرامج والمبادرات لتعزيز اللغة العربية ودورها داخل منظمة الأمم المتحدة.

حضر اللقاء، نائب المندوب الدائم المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، والمسؤولة الإعلامية بوفد المملكة الدائم طُفول العقبي.