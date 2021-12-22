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«المعلمي» يلتقي بالأمين العام لمجمع الملك سلمان للغة العربية

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الدمام - شريف احمد - التقى معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، في مقر الوفد الدائم بنيويورك اليوم، بالأمين العام لمجمع الملك سلمان للغة العربية الدكتور عبدالله الوشمي، والفريق المرافق له، وذلك على هامش فعالية " اللغة العربية والتواصل الحضاري " التي نظمها "مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية" بالتعاون مع الوفد الدائم احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، برعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من البرامج والمبادرات لتعزيز اللغة العربية ودورها داخل منظمة الأمم المتحدة.

حضر اللقاء، نائب المندوب الدائم المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، والمسؤولة الإعلامية بوفد المملكة الدائم طُفول العقبي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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