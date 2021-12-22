خبير أرصاد يكشف تأثير «الرياح القارصة» ودخول المربعانية

الرياض - محمد عبدالله - حدَّد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، تأثير الرياح القارصة ودخول نجم المربعانية.

وقال الزعاق، عبر تويتر، إنَّ للطقس محطات تحول زمانية ومناخية، وإننا الآن في نقطة المنقلب الشتوي.

وأكمل، أن تلك النقطة محددة بأيام «الثلاثاء، والأربعاء، والخميس» بوصفها أطول ليالي العام.

وتابع، أن الرياح الشمالية القارصة (بتلك الفترة) يشتد هبوبها وتنخفض درجة الحرارة، ويدخل نجم المربعانية الثالث والأخير ومدته 13 يومًا.

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