طبيب: السعودية الأولى عالميًّا في استهلاك مستحضرات التجميل

الرياض - محمد عبدالله - قال طبيب الجلدية، ووكيل مستحضرات التجميل، أحمد البدر، إن المملكة العربية السعودية هي الأولى عالميًا من حيث استهلاك مستحضرات التجميل، إذ بلغ حجم السوق حوالي سبعة مليارات ريال سنويًّا

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة الدواء والغذاء بالمملكة لضبط سوق مستحضرات التجميل وفرض قوانين صارمة لمنع الغش، وقال إن «سوق مستحضرات التجميل كانت تغلب عليه العشوائية وأشبه بدكاكين بيع السموم».

ولفت إلى أن أهمية توخي الحذر عند اختيار مستحضرات التجميل، لأنها تؤثر على أهم أعضاء الجسم، مثل البشرة والشعر والأظافر والأسنان وتجويف الفم والعين.