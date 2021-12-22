«الصحة»: 4 أسباب وراء ضرورة تلقي الجرعة التنشيطية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، عن أهمية الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا؛ حيث أوضحت أنها ترفع مناعة الجسم ضد الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: الجرعة التنشيطية تحافظ على مستوى مناعتك، خذ الجرعة الثالثة وحافظ على مستواك.

ونشرت الوزارة إنفوجرافًا ردًا على سؤال: لماذا الجرعة التنشيطية؟ قائلة، إن هناك 4 أسباب وراء ضرورة أخذ الجرعة التنشيطية، وتتمثل في الآتي:

1- انخفاض مناعة الجسم بعد تجاوز 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية

2- انخفاض الحماية من متحور دلتا وخطر الإصابة به

3- ارتفاع فرص الإصابة بالفيروس خصوصًا لكبار السن والذين لديهم أمراض مزمنة ومرضى زراعة الأعضاء

4- ارتفاع فرص انتشار متحور دلتا الذي يعتبر أشد المتحورات خطورة حتى الآن

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