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«الصحة»: 4 أسباب وراء ضرورة تلقي الجرعة التنشيطية

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الرياض - محمد عبدالله - كشفت وزارة الصحة، عن أهمية الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح ؛ حيث أوضحت أنها ترفع مناعة الجسم ضد الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: الجرعة التنشيطية تحافظ على مستوى مناعتك، خذ الجرعة الثالثة وحافظ على مستواك.

ونشرت الوزارة إنفوجرافًا ردًا على سؤال: لماذا الجرعة التنشيطية؟ قائلة، إن هناك 4 أسباب وراء ضرورة أخذ الجرعة التنشيطية، وتتمثل في الآتي: 

1- انخفاض مناعة الجسم بعد تجاوز 6 أشهر من أخذ الجرعة الثانية
2- انخفاض الحماية من متحور دلتا وخطر الإصابة به
3- ارتفاع فرص الإصابة بالفيروس خصوصًا لكبار السن والذين لديهم أمراض مزمنة ومرضى زراعة الأعضاء
4- ارتفاع فرص انتشار متحور دلتا الذي يعتبر أشد المتحورات خطورة حتى الآن

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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