تنبيه من «المرور» بشأن شروط مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة

الرياض - محمد عبدالله - جدد المرور السعودي، اليوم الأربعاء، التأكيد على الشروط المتعلقة بمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال «المرور»، عبر تويتر، إن المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة خصصت فقط لمن لديهم بطاقات صادرة من وزارة الصحة.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد، عبر حساب المرور السعودي، بموقع تويتر، بشأن مخالفة تم تحريرها مسنًا توقفت سياراته بمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويدرج نظام المرور، ذوي الاحتياجات الخاصة مع فئة المشاة التي تشمل الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم، ومن في حكمهم، مثل الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون عربة أطفال.

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