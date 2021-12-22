رئيس «الشورى» يصل إسلام أباد في زيارة رسمية

الرياض - محمد عبدالله - وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد في مستهل زيارة رسمية يقوم بها إلى جمهورية باكستان الإسلامية، تلبية لدعوة من رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية أسد قيصر.

وكان في استقباله لدى وصوله رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.

وأكد السفير المالكي أهمية الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الشورى إلى جمهورية باكستان، مبينًا أنها تأتي في سياق العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تتمتع بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وهو ما انعكس على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات.

ونوه المالكي في تصريحه بمستوى اللقاءات التي تشهدها زيارة رئيس مجلس الشورى الحالية إلى إسلام أباد والتي تتضمن مباحثات مهمة لبحث سبل تقوية آواصر العلاقات الثنائية خاصة فيما يتعلق بالمسائل البرلمانية، والعلاقات المشتركة، مشيدًا بالأدوار المهمة التي يقوم بها رئيس مجلس الشورى على مستوى تعزيز العلاقات التي تربط المملكة مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتوطيد التعاون مع مختلف المجالس والبرلمانات.

وأشار إلى أن مجلس الشورى والجمعية الوطنية في البرلمان الباكستانية يتمتعان بعلاقات تعاون بنّاءة؛ حيث أسس الجانبان لها إطاراً تنظيمياً معززاً عبر توقيعهما في الرياض لمذكرة تعاون تهدف إلى وضع آليات عملية تسهم في دعم العلاقات الثنائية سواءً على المستوى البرلماني أو على جميع المستويات التي من شأنها تحقيق المصلحة للشعبين والبلدين الشقيقين.

وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان عن تطلعه في أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق أوسع للتعاون والتنسيق والعمل المشترك بين الجانبين عبر تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الباكستاني بغرفتيه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

ويضم الوفد عضو المجلس عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية الدكتور خالد بن محمد السيف، وعضو المجلس عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، وعددا من المسؤولين بالمجلس.

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