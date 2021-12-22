مشاهد مروعة ونهاية غير متوقعة.. مقاطع توثق لحظة انقلاب سيارة مفحط 14 مرة

الرياض - محمد عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصفوها بـ«المروعة» من داخل سيارة أحد المفحطين، ويدعى مهدي السن، بعد أن انقلبت مركبته 14 مرة.

وبحسب حساب «طرق الرياض» المختص بأخبار السيارات وأخبار الرياض، فإن مقاطع الفيديو المثيرة تحت عنوان: «انقلبت مركبته 14 مرة.. حادث مروع لشاب في نفود الزلفي خلال تجارب الاستعداد لمشاركة دولية»، مشيرًا إلى أن مهدي السن لم يتعرض لإصابات خطيرة بسبب أنظمة السلامة الموجودة في المركبة.

وظهر الشاب السعودي فيما بعد، قائلا، في مقطع فيديو: إن سبب الحادث كان أثناء تجربته للسيارة بـ«التفحيط» قبل مشاركة دولية هو تعليق دواسة البنزين»، مشيرًا إلى أنه «تعرض لكدمات في جسمه دون أن يصبه أذى كبير».