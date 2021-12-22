«صحة حائل»: 29 ترخيصًا لمنشآت خاصة جديدة خلال الشهر الماضي

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت مديرية الشؤون الصحية بحائل، ممثلةً في إدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص، 29 ترخيصاً لمنشآت صحية خاصة جديدة، خلال شهر نوفمبر 2021.

وأوضحت صحة حائل أنها أصدرت 14 ترخيصاً لمنشآت صحية خاصة جديدة تراخيص "مبدئية"، و 15 ترخيصاً “نهائيًّا” لمنشآت صحية خاصة، كما أصدرت 45 ترخيصًا إلكترونيًّا لممارسين صحيين، ومنحت 15 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت 12 إجراءَ نقل ملكية وموقعًا لمنشآت صحية خاصة.

وأشارت إدارة الاستثمار للقطاع الصحي الخاص إلى أنها استقبلت 9 طلبات لأدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت 4 بلاغات لحالات الولادة في القطاع الصحي الخاص، كما أصدرت 5 قرارات ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة، وتسجيل نشاطين اضافيين لمؤسسات صحية خاصة، ونفذت 6 مُعاينات لمنشآت صحية خاصة جديدة.

من جهته أوضح مدير إدارة تنمية الاستثمار بصحة حائل بدر حمود الهذيلي، أن الإدارة تقوم بتشجيع المستثمر في القطاع الصحي الخاص من خلال تسهيل الإجراءات للحصول على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت، مشيراً إلى أن التوجه الآن هو تعزيز شراكة القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي للمساهمة في توفير الرعاية الصحية.