هل تختلف جرعة تحصين الأطفال ضد كورونا عن الكبار؟ أخصائية تجيب

الرياض - محمد عبدالله - قالت أستاذة الصيدلة في جامعة الملك عبدالعزيز د. نور بغدادي، اليوم الأربعاء، إن تطعيم الأطفال سيكون بجرعات أقل حجمًا من الجرعات التي يتلقاها الكبار.

وأكدت بغدادي، خلال لقائها مع برنامج «نشرة الرابعة»، المذاع عبر فضائية «العربية»، أن جرعة الأطفال ليست مختلفة كليًّا ولكنها أبسط بكثير، فالراشدون يأخذون 30 ميكروجرامًا والأطفال 10 ميكروجرامات فقط والإبرة تكون أصغر أيضًا في حالة الأطفال.

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