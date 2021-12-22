4 رسائل سعودية.. الأمير خالد بن سلمان لرئيس اليمن: ندعم الشرعية لمواجهة تمرد مليشيا الحوثي

الرياض - محمد عبدالله - استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الرئيس اليمني بنائب وزير الدفاع، مؤكداً على مكانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها، مجدداً تأكيده على واحدية الهدف والمصير المشترك في مواجهة التحديات في مختلف المواقف والظروف.

وحمل الرئيس اليمني، نائب وزير الدفاع، نقل تحياته وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لافتاً الى التوافق الاستراتيجي الدائم بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره.

من جانبه، عبر نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن سروره بهذا الاستقبال واللقاء، ناقلاً للرئيس اليمني تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي، موقف المملكة الداعم لليمن والتزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ومواصلة الجهود للتوصل إلى حل سلمي مبني على المرجعيات الثلاث، ويلبي تطلعات الشعب اليمني ويحافظ على أمن المنطقة.

وجدد موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية اليمنية لمواجهة تمرد وانقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

وأكد دعم المملكة الدائم لليمن وعلى كل المسارات ومنها الجوانب الخدمية والاقتصادية، مشيدًا بالقرارات الأخيرة المتصلة بالاصلاحات في البنك المركزي اليمني بما يُسهم في تحسين الوضع المالي لليمن، مما يشجع في زيادة الدعم الاقتصادي من المملكة والمجتمع الدولي.

كما أشاد، بحكمة الرئيس وحرصه على الحوار لمعالجة القضايا في مختلف المحطات، مؤكداً أن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة والمنطقة.