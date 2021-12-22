شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع يبحث مع الرئيس اليمني مبادرات المملكة لتحقيق السلام في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، برئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي في مقر إقامته بالعاصمة الرياض.

حيث قال نائب وزير الدفاع عبر حسابه الرسمي في "تويتر" : "بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- التقيت فخامة رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، وبحثنا مجهودات ومبادرات المملكة الهادفة لتحقيق الأمن والسلام في اليمن، واستعرضنا المستجدات على الساحة اليمنية، والأعمال الإغاثية والتنموية للشعب اليمني الشقيق".