أمير مكة يستقبل أمين التعاون الإسلامي

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وهنأ الفيصل طه بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله، مؤكدا أهمية دور المنظمة في دعم وتطوير العمل الإسلامي المشترك.
من جهته أعرب الأمين عن تثمينه للدعم الكبير الذي تقدمه المملكة، دولة المقر، للمنظمة لتؤدي أعمالها على أكمل وجه.
من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة، في مقر الإمارة بجدة أمس، القنصل العام للجمهورية اليمنية علوي بافقيه.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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