أمير مكة يستقبل أمين التعاون الإسلامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين طه، بمناسبة توليه مهام عمله.

وهنأ الفيصل طه بمناسبة تعيينه، سائلا الله له التوفيق في مهام عمله، مؤكدا أهمية دور المنظمة في دعم وتطوير العمل الإسلامي المشترك.

من جهته أعرب الأمين عن تثمينه للدعم الكبير الذي تقدمه المملكة، دولة المقر، للمنظمة لتؤدي أعمالها على أكمل وجه.

من جهة أخرى استقبل أمير المنطقة، في مقر الإمارة بجدة أمس، القنصل العام للجمهورية اليمنية علوي بافقيه.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.