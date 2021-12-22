خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 393 قاضيا بوزارة العدل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمره الكريم بترقية وتعيين 393 قاضيا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه، بمرفق القضاء.

وسأل المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بترقية وتعيين 17 قاضيا بديوان المظالم.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضيين إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية قاض إلى درجة (قاضي/ب) وتعيين أربعة قضاة على درجة (قاضي/ب) وتعيين 10 قضاة على درجة (ملازم قضائي).

وأكد أن الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه وسير العمل به، وتدعيمه بالكفاءات القضائية؛ للوصول إلى تحقيق العدالة ورد المظالم.

وصدر أمس الأول أمر ملكي يقضي بتعيين الدكتور فالح بن عبدالله الصالح السليمان محافظا للهيئة العامة للتطوير الدفاعي بمرتبة وزير.