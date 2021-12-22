شكرا لقرائتكم خبر بمنحة ملكية 20 مليونا.. إنشاء مركز سارة السديري لدراسات المرأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولفت إلى تخصيص منحة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقيمة 20 مليون ريال لدعم المركز، مؤكدا أن إنشاء مركز سارة السديري لدراسات المرأة يعد نقلة نوعية في دراسات المرأة، وتقديم الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تسهم في بناء وتأصيل المعرفة، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع، وتعظيم الأثر في إسهامات المرأة العلمية والبحثية؛ وفق مستهدفات ومؤشرات عمل تراعي زيادة حجم المشاركة، وتنوع المحتوى، وتعدد المجالات العلمية، والعائد المتحقق على التنمية الوطنية.
ونوه بالقدرات العلمية والبحثية للمرأة السعودية، والنجاحات التي حققتها في هذا المجال، مشيرا إلى أن المركز يمثل إحدى المبادرات المهمة في دعم المرأة السعودية، وذلك إيمانا من حكومتنا الرشيدة بالدور المحوري للمرأة كشريك فاعل في التنمية.
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