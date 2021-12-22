فلكية جدة ترصد اليوم تعامد القمر على الكعبة المشرفة

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وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن ظاهرة التعامد ستحدث عندما يبلغ ميل القمر عرض مكة المكرمة، ويكون في لحظة توسطه على خط زوالها عند الساعة 03:23 صباحا، قبل ساعتين و11 دقيقة من أذان الفجر في المسجد الحرام.
وبين أن القمر في ذلك الوقت سيكون على ارتفاع 89.54 درجة، وقرصه مضاء بنور الشمس بنسبة 87%، والزاوية التي تفصله عن الشمس «الاستطالة» 137 درجة، في حين يبعد مسافة 398,794 كلم، مشيرا إلى أن ظاهرة التعامد توضح دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية، ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة لذلك يمكن بهذه الظاهرة تحديد اتجاه القِبلة.
وأبان المهندس أبوزاهرة، أن طريقة استخدام هذه الظاهرة في تحديد «القِبلة» تتم من خلال القيام بالاتجاه للقمر وجعله أمام ناظره تماما، لحظة التعامد حينها سيكون متجها للقبلة بالضبط، وهذه التجربة تصلح لأي منطقة في العالم يشاهد فيها القمر في تلك اللحظة، لكنها غير مفيدة للمناطق القريبة مثل: مدينة جدة وكل المناطق التي يقل بعدها عن درجة واحدة من مكة المكرمة.
يذكر أن ميل القمر أثناء حركته الشهرية حول الأرض، متغيرة ضمن 5± درجات عن دائرة البروج، لذا يحدث تعامد القمر على الكعبة في أوقات معينة ويتم تحديد ذلك بدقة تصل إلى ±0.5 درجات، وإن كانت قليلة الحدوث مقارنة مع عدد مرات دورات القمر البالغة 12 دورة في السنة حول الأرض.
تعامد القمر على الكعبة المشرفة:
- سيحدث عندما يبلغ ميل القمر عرض مكة المكرمة
- يكون في لحظة توسطه على خط زوالها عند الساعة 03:23 صباحا
- قبل ساعتين و11 دقيقة من أذان الفجر في المسجد الحرام
- سيكون على ارتفاع 89.54 درجة
- قرصه مضاء بنور الشمس بنسبة 87%
- الزاوية التي تفصله عن الشمس «الاستطالة» 137 درجة
- يبعد مسافة 398,794 كلم
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