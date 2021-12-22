شكرا لقرائتكم خبر شمول مساجد وجوامع منطقة تبوك بمشاريع الصيانة والتشغيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ شمول مساجد وجوامع منطقة تبوك بمشاريع الصيانة والتشغيل 100%، مبينا أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات السامية للقيادة التي تؤكد دائما على دعم وتوفير كافة الخدمات في بيوت الله.

وقال خلال كلمة ألقاها خلال الحفل الذي أقامه فرع الوزارة بمنطقة تبوك أمس بمناسبة زيارته التفقدية لقطاعات الوزارة بالمنطقة «نحمد الله ونثني عليه أن جعلنا في وطن لا تعبد فيه الأوثان ولا يطاف به بالقبور، وطنا نكون فيه كما كان أجدادنا، حصادهم خير وبركه، وعلينا مسؤولية كبيرة جدا تجاه عقيدتنا ووطننا»، منوها بما تشهده المملكة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين من رخاء وازدهار وهيبة في الداخل والخارج.

وأضاف «إنه يوجد في كافة مدن ومحافظات ومراكز وقرى المملكة أكثر من 100 ألف مسجد وجامع، جميعها تحظى بعناية خاصة من ولاة الأمر الذين دائما ما يؤكدون على العناية برسالة هذه الدولة ومنهاجها القويم»، مقدما في ختام كلمته شكره لأمير منطقة تبوك وكافة الجهات الحكومية التي تساند أعمال وبرامج الوزارة التي تسعى لخدمة المجتمع ونشر المفاهيم التي تحقق اللحمة الوطنية والاجتماع وتنبذ كل أسباب الفرقة والاختلاف.

وكان الحفل الخطابي الذي أقيم بمركز الاحتفالات الخاص بأمانة تبوك بحضور مديري الجهات الحكومية وأعيان المنطقة، قد بدأ بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لمنسوبي الفرع ألقاها نيابة عنهم مدير إدارة الدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك محمد السميري، استعرض فيها المنجزات التي قدمها الفرع في إطار رسالته لخدمة بيوت الله والعناية بها، والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال، والأعمال الخدمية لمنسوبي الدعوة والمساجد.