شكرا لقرائتكم خبر تساقط سيراميك بوابة مكة يهدد سلامة المارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يتعرض مجسم بوابة مكة المكرمة الواقعة على طريق «مكة - جدة السريع» للإهمال وعدم الصيانة، بدأت قطع سيرامك البوابة بالسقوط من أعلى المجسم، مما يهدد سائقي آلاف المركبات المارة عبرها بشكل يومي، في المقابل تواصلت الصحيفة مع أمانة العاصمة المقدسة ولم ترد على استفساراتها.

من جهته أوضح الفنان التشكيلي ضياء عزيز لـ»مكة»، أن البوابة وعلى مدى 40 عاما لم تعمل لها صيانة، الأمر الذي تسبب في تساقط السيراميك من أجزاء مختلفة منها، سواء القطع المكونة للشكل الرئيس لحامل القرآن، أو من جانبي البوابة. وأضاف أن إمارة منطقة مكة المكرمة أرسلت خطابين إلى الأمانة في أوقات مختلفة، ودعتها إلى عمل صيانة للبوابة، ولكن لا يزال الإهمال سيد الموقف في الموقع، حيث تحتاج الخرسانة والإضاءة إلى جهد وعمل من أجل صيانتها، إضافة إلى تأهيل الحديقة المجاورة للبوابة، فإنها لا تعكس الشكل الجمالي للبوابة، والتي تحتاج إلى مسطحات خضراء تتواءم مع تصميمها.

ولفت ضياء إلى أن الإهمال لو استمر في البوابة، فإنه سيشكل خطرا على عابري الطريق، خاصة إذا ما سقطت قطع من السيراميك على سياراتهم، أثناء مرورهم من أسفل البوابة. وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى تشكيل لجنة متخصصة تقف على البوابة من جميع الجهات، وتقيم الوضع فيها والأشياء التي تحتاجها من أجل تأهيلها وضمان استمرار عملها بالشكل المطلوب.

عن بوابة مكة المكرمة

