إصابات كورونا ترتفع إلى 252 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت حالات كورونا أمس إلى 252 إصابة جديدة، فيما تماثلت 109 حالات للشفاء. وأوضحت وزارة الصحة في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية أن عدد الحالات الحرجة بلغ 30 حالة. وبينت الإحصائية أنه، سجلت حالتا وفاة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.





إجمالي الوفيات 8867



الإصابات 551,462



المتعافون 540,393



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