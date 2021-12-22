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تطوير المنصة الالكترونية لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الجهود الوطنية المستمرة في أتمتة الإجراءات والخدمات الحكومية، أنهى صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مشروع تطوير المنصة الالكترونية الخاصة بالمستفيدين، والتي تشمل قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين وتوفر حصرا متكاملا لأعداد المستفيدين من خدمات الصندوق منذ عام 2000م وحتى تاريخه، مما يسهل ربط الصندوق مباشرة بالمستفيدين وبكافة القطاعات العسكرية والجهات ذات العلاقة.

ويأتي مشروع تطوير المنصة الالكترونية للمستفيدين وما تتضمنه من خدمات ضمن المشاريع المخطط إطلاقها في عام 2022م، حيث عمل الصندوق خلال الفترة الماضية على توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقد شراكات استراتيجية مع كافة القطاعات ذات العلاقة.

ويعمل الصندوق وفق خطة استراتيجية ترتكز على الشمولية في ثلاثة اتجاهات تشمل: التميز المؤسسي في تحقيق 11 هدفا استراتيجيا، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصندوق ومستفيديه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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