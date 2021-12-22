تطوير المنصة الالكترونية لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين

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ويأتي مشروع تطوير المنصة الالكترونية للمستفيدين وما تتضمنه من خدمات ضمن المشاريع المخطط إطلاقها في عام 2022م، حيث عمل الصندوق خلال الفترة الماضية على توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقد شراكات استراتيجية مع كافة القطاعات ذات العلاقة.
ويعمل الصندوق وفق خطة استراتيجية ترتكز على الشمولية في ثلاثة اتجاهات تشمل: التميز المؤسسي في تحقيق 11 هدفا استراتيجيا، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصندوق ومستفيديه.
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