تطوير المنصة الالكترونية لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الجهود الوطنية المستمرة في أتمتة الإجراءات والخدمات الحكومية، أنهى صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مشروع تطوير المنصة الالكترونية الخاصة بالمستفيدين، والتي تشمل قاعدة بيانات متكاملة للمستفيدين وتوفر حصرا متكاملا لأعداد المستفيدين من خدمات الصندوق منذ عام 2000م وحتى تاريخه، مما يسهل ربط الصندوق مباشرة بالمستفيدين وبكافة القطاعات العسكرية والجهات ذات العلاقة.

ويأتي مشروع تطوير المنصة الالكترونية للمستفيدين وما تتضمنه من خدمات ضمن المشاريع المخطط إطلاقها في عام 2022م، حيث عمل الصندوق خلال الفترة الماضية على توقيع عدد من مذكرات التفاهم وعقد شراكات استراتيجية مع كافة القطاعات ذات العلاقة.

ويعمل الصندوق وفق خطة استراتيجية ترتكز على الشمولية في ثلاثة اتجاهات تشمل: التميز المؤسسي في تحقيق 11 هدفا استراتيجيا، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الصندوق ومستفيديه.