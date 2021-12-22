خدمات علاجية لـ600 مستفيد من الوقف الصحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم صندوق الوقف الصحي دعمه لتنفيذ 5 قوافل صحية متعددة التخصصات في منطقة عسير، بالتعاون مع جمعية الكوثر الصحية لتقديم الخدمات الصحية لـ600 مستفيد بمراكز طرفية بمنطقة عسير، شملت الفرشة، ردوم، قرى وادي حموان، مركز الحريضة، الفيض والجمة، بمشاركة 98 متطوعا من الممارسين الصحيين وغيرهم. واشتملت القوافل الصحية على تقديم خدمات صحية في تخصصات عدة مثل: عيادة طب الأسرة، عيادة الأطفال، عيادة العيون، عيادة الأنف والأذن والحنجرة وعيادة الكلى والمسالك، إضافة إلى عيادة الفرز، وتوفير تلك التخصصات بناء على تقرير مسح الاحتياج الصحي الذي قامت به الجمعية؛ وبلغ عدد المستفيدين الذين جرى الكشف عليهم 600 مستفيد من الرجال والنساء والأطفال، وجرى تحويل 180 حالة إلى مستشفيات متخصصة لاستكمال إجراءات العلاج.



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