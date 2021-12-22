«الغذاء والدواء» تنظم ورشة عمل لدعم الباحثين والمبتكرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار سعيها لدعم الباحثين والمخترعين وتشجيع المستثمرين والشركات لتطوير الأدوية والأجهزة الطبية المبتكرة والعلاجات التقنية الحديثة، نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر الاتصال المرئي أمس ورشة عمل للتعريف بمبادرة «ابتكر» لتصنيف منتج مبتكر، والمبادرات الأخرى التي تقدمها الهيئة، وذلك إسهاما من الهيئة لتطوير منظومة البحث والابتكار في المملكة عن طريق سن الأنظمة والتشريعات اللازمة لتقييم وتسجيل ورقابة المنتجات المبتكرة والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبناء منصة للتواصل الفعال مع الباحثين والمستثمرين وأصحاب المصلحة لعرض التحديات وخلق بيئة داعمة وجاذبة للبحث والابتكار.

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