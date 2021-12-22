شكرا لقرائتكم خبر ورشة عمل افتراضية تستعرض دعم البحث والابتكار بالجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت وزارة التعليم أمس ورشة عمل افتراضية عن «مبادرة خدمة تصنيف منتج مبتكر للمخترعين» بالشراكة مع هيئة الغذاء والدواء، ومشاركة وكلاء الجامعات، وعمداء البحث العلمي، والمخترعين والباحثين.

واستعرضت الورشة توجهات الهيئة ومبادراتها المستقبلية، لدعم البحث والابتكار في الجامعات، والعمل على التكامل مع الجهات الوطنية لتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار، كما تخللها جلسة نقاش مفتوحة للإجابة عن العديد من التساؤلات حول آلية خدمة تصنيف منتج مبتكر للمخترعين.

وأوضح وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تذليل العقبات أمام الباحثين والمخترعين وتحويل أبحاثهم إلى ابتكارات واعدة.

وبين نائب رئيس قطاع العمليات في الهيئة الدكتور سامي الصقر، أن خدمة «تصنيف منتج مبتكر» تأتي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة النوعية «ابتكر»، داعيا القطاعات الحكومية كوزارة الاستثمار وحاضنات الابتكار وغيرها من الجهات ذات العلاقة للتعاون في إنجاحها.

أبرز أهداف المبادرة:

