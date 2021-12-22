ورشة عمل افتراضية تستعرض دعم البحث والابتكار بالجامعات

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واستعرضت الورشة توجهات الهيئة ومبادراتها المستقبلية، لدعم البحث والابتكار في الجامعات، والعمل على التكامل مع الجهات الوطنية لتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار، كما تخللها جلسة نقاش مفتوحة للإجابة عن العديد من التساؤلات حول آلية خدمة تصنيف منتج مبتكر للمخترعين.
وأوضح وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار تذليل العقبات أمام الباحثين والمخترعين وتحويل أبحاثهم إلى ابتكارات واعدة.
وبين نائب رئيس قطاع العمليات في الهيئة الدكتور سامي الصقر، أن خدمة «تصنيف منتج مبتكر» تأتي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة النوعية «ابتكر»، داعيا القطاعات الحكومية كوزارة الاستثمار وحاضنات الابتكار وغيرها من الجهات ذات العلاقة للتعاون في إنجاحها.
أبرز أهداف المبادرة:
- التعريف بخدمة تصنيف منتج مبتكر للمخترعين ومتطلبات وشروط التصنيف
- توضيح فكرة منتج مبتكر
- آلية تقديم طلب تصنيف منتج مبتكر في الجامعات
- ربط الباحثين والمبتكرين في الجامعات بمبادرة الهيئة العامة للغذاء والدواء
- تقديم الحلول والابتكارات
- تسليط الضوء على التحديات والتجارب المستفاد منها في تسجيل الابتكارات
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