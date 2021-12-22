تحرير 154 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأيام الثلاثة الماضية 3636 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات، نتج عنها تحرير 154 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا والاشتراطات البلدية. وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كل المنشآت للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت، وتفعيل مبادرة «ممتثل» بكل مدن ومحافظات المنطقة. وأشارت إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى 34 بلاغا حول المنشآت المخالفة، داعية الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات للأنظمة والتعليمات لمعالجتها.

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