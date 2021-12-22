شكرا لقرائتكم خبر فتح باب الترشيح للدورة الثانية من مبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فتحت وزارة الثقافة أمس باب استقبال الترشيحات للدورة الثانية من مبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية» أمام عموم المثقفين والجمهور، وذلك في فترة ترشيح تبدأ من أمس حتى 22 مارس المقبل، حيث سيتاح لعموم الأفراد والمؤسسات والقطاعات الثقافية تقديم الترشيحات عبر المنصة الالكترونية المخصصة للجوائز الثقافية الوطنية على الرابط: https://culturalawards.moc.gov.sa.

وتُعد مبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية» إحدى المبادرات الرئيسة لوزارة الثقافة، والتي تسعى من خلالها إلى تكريم المبدعين في المجال الثقافي السعودي بمختلف قطاعاته واتجاهاته، وتتضمن 14 جائزة.

فيما استثنت وزارة الثقافة جائزة «شخصية العام الثقافية» وجائزة «الثقافة للشباب» من عملية الترشيح، حيث ستمنحان وفق اختيار لجنة مخصصة، وستعتمد جائزة المؤسسات الثقافية على آلية للترشيح عبر المنصة الالكترونية تتضمن أربعة مسارات، أولها ترشيح المؤسسة أو الشركة لنفسها، أو الترشيح من قبل المؤسسات الأخرى، أو الترشيح من لجان مختصة من قبل وزارة الثقافة أو الترشيح من قبل العامة. أما بقية الإحدى عشرة جائزة فسيعتمد الترشيح لها على آلية تتضمن ثلاثة مسارات، أولها ترشيح المشارك لنفسه، أو ترشيح عموم المثقفين والمبدعين للإنجازات الثقافية التي يرون أنها تستحق التقدير، أو الترشيح من لجان مختصة من قبل وزارة الثقافة.

وتهدف وزارة الثقافة من مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية إلى تكريم أهم الإنجازات الثقافية الوطنية التي يتم تحقيقها بشكل دوري، وتشجيع وتحفيز الإنتاج الثقافي من خلال الدعم والتمكين المادي وغير المادي للمواهب الثقافية الوطنية وإبراز إنتاجها الثقافي محليا ودوليا، إلى جانب تحفيز القطاع الخاص لتنمية استثماره في الثقافة.

تتضمن المبادرة 14 جائزة، هي:

