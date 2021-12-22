تفريغ 27 حاوية نظافة بشاطئ الشعيبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة أعمالها الدورية والمجدولة في تنظيف شاطئ الشعيبة الواجهة البحرية لأهالي مكة المكرمة، ضمن النطاق الإشرافي للأمانة. وأوضحت الإدارة استمرارية متابعة تقديم خدمات النظافة في شاطئ الشعيبة، حرصا منها على تهيئة الأجواء الصحية والمحافظة على الشاطئ من التلوث البيئي، مشيرة إلى مشاركة أكثر من 50 كادرا بشريا في تنظيف الشاطئ وتفريغ 27 حاوية، مؤكدة أنها تسعى لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري والتوعوي بأهمية الحفاظ على نظافة الأماكن العامة. ودعت الأمانة إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.

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