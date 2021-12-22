تأهيل 1500 سعودي في الذكاء الاصطناعي

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وتشمل الاتفاقية بناء القدرات في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث العلمية والدراسات الهندسية والتطبيقية في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي، فضلا عن البرامج الأكاديمية الهندسية والتطبيقية، والدورات التدريبية، والشهادات الاحترافية، وتقديم البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية والشهادات الاحترافية، من خلال التعليم الالكتروني، والتعليم عن بعد، والتعليم المدمج.
وتتضمن اتفاقية الشراكة إتاحة الفرص لطلاب الجامعة في التدريب الصيفي والتعاوني ومشاريع التخرج لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا، فضلا عن إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا في بحث ودراسة وتطبيق المشاريع البحثية في مجال هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي.
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