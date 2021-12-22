توقيف مقيم آوى 12 مخالفا لنظام أمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم مقيما من الجنسية الصومالية آوى 12 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن القبض على مقيم من الجنسية الصومالية، لإيوائه 12 مخالفا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.



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