تنبيه لمستخدمي الطرق بالرياض: رياح نشطة وأتربة مثارة

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأربعاء، تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من السليل ووادي الدواسر.

وقال حساب «أمن الطرق»، على تويتر: «تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من (السليل - وادي الدواسر) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدن في مدى الرؤية وذلك حسب ما وردنا من المصدر الرسمي، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع».

وأضاف: «عزيزي قائد المركبة.. قُدْ سيارتك بحذر، نظرًا لتقلب أحوال الطقس والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك حرصًا على سلامتك وسلامة الآخرين».

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