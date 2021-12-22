هل يلزم حالَ تجديد جواز سفر العاملة في الخارج تواجد الجديد والقديم؟ «الجوازات» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - قالت المديرية العامة للجوازات، إنه في حال إتمام تجديد جواز السفر للعاملة، يمكنك نقل المعلومات عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه: "لديّ عاملة بنجلاديشية في إجازة في بلادها، وغيرت هناك جواز سفرها لجواز جديد، هل عند عودتها لا بد من وجود الجوازين؟

وردت الجوازات بقولها، إنه في حال إتمام تجديد جواز السفر، يمكنك نقل المعلومات عبر منصة أبشر الخاصة بصاحب العمل، وفي حال عدم خدمتك يرجى توثيق الملاحظة، وإرسالها من خلال خدمة تواصل المتاحة في منصة أبشر، لنتمكن من خدمتك من خلال الرابط التالي:

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