بالصور.. أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز

الرياض - محمد عبدالله - أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأدى الصلاة معه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وإخوان الفقيد الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير سلمان بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير سيف الإسلام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير جلوي بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الوليد بن سعود بن عبدالعزيز الأمير المنتصر بن سعود بن عبدالعزيز، وأبناء الفقيد (محمد وسعود).

كما أدى الصلاة الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله الفيصل، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.

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