الزعاق: الشمس في أقصى انحراف لها جنوبًا.. بداية البرد وأطول الليالي

الرياض - محمد عبدالله - قال خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن الشمس تتحرك ظاهرياً على شكل بندول بشكل انبعاجي، في رحلة سنوية مدتها 365 يوماً وأقصى انحراف لها شمالاً يسمى بنقطة المنقلب الصيفي، وأقصى انحراف لها جنوبًا يسمى بنقطة المنقلب الشتوي.

وأضاف الزعاق: "تمر الشمس على خط الاستواء مرتين في السنة، مرة وهي طالعة إلى فوق ومرة وهي نازلة إلى تحت".

وتابع د. الزعاق: "وفي المنقلب الصيفي نعيش أطول نهار في السنة، وفي المنقلب الشتوي نعيش أطول الليالي في السنة وبداية البرد الفعلي كحال أيامنا هذه".

وأوضح أن نقطة العبور الربيعي والخريفي يتساوى فيه طول الليل والنهار { يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ}

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