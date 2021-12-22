48 مليون جرعة لقاح كورونا بالسعودية.. وتسجيل 30 حالة حرجة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن زيادة في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 30 حالة، بزيادة حالتين عن العدد المسجل أمس الثلاثاء وهو 28 حالة، في الوقت الذي تم فيه إعطاء أكثر من 48 مليون جرعة لقاح كوورنا.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم، عن تسجيل 252 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 551462 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 109 حالات تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 540393 حالة.

وأشارت الصحة إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (84622876) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

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