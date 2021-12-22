خميس مشيط: معالجة مستمرة للتشوه البصري وتحسين المشهد الحضري

ضمن جهود بلدية محافظة خميس مشيط في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، أوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن ناجم الحويطي أن البلدية عملت من خلال فرقها وطواقمها الميدانية على رفع وإزالة أكثر من 100,000 متر مكعب من مخلفات البناء والأنقاض والهدم بالإضافة إلى أنه تم طمس ومعالجة أكثر من 13,000م2 من الجدران المشوهة بالكتابات والرسومات وذلك بإعادة طلاء جميع المواقع التي تم رصدها وأضاف الحويطي أنه تم زراعة أكثر من 110,000 شتلة ورود وأزهار ونحو 3500 شجرة وذلك لتحسين وتجميل الجزر الوسطية والحدائق والميادين العامة كما بيّن أنه تم دهان أكثر من 100,000 متر طولي من البلدورات والأرصفة والخطوط الأرضية ورفع أكثر من 430 سيارة مهملة وتالفة من شوارع وأحياء المحافظة.

وأكد الحويطي أن البلدية ماضية في تنفيذ في تنفيذ جميع خططها وستواصل جميع أعمالها وبرامجها لمعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة وفق الخطط والبرامج المعدة والمعمول بها لتحقيق جودة الحياة‬⁩ إحدى ركائز رؤية السعودية 2030‬.