شكرا لقرائتكم خبر عن بأحدث التقنيات.. «شؤون الحرمين» يناقش خطته التطويرية لعام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - استمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة واستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية

- تكريس خدمة قاصدي المسجد الحرام بما يتوافق مع رؤية الرئاسة التطويرية 2024

- ترمي الخطة إلى الوصول لأعلى معايير الجودة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما

- تحظى المهام الإنسانية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بالأولوية في رئاسة الحرمين

اليوم – مكة المكرمة

رغم المهام الجسيمة الرئيسية لرئاسة الشريفين سواء كانت خدمية أو تشغيلية أو تنظيمية في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؛ إلا أن المهام الإنسانية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة تحظى بالأولوية في رئاسة الحرمين سواء للقاصدين أو الزوار أو المعتمرين فضلا عن استمرارية تطوير منظومة الخدمات المقدمة واستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، بما يتوافق مع رؤية الرئاسة التطويرية 2024 الرامية إلى الوصول لأعلى معايير الجودة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

وتحرص الرئاسة للاهتمام بذوي الهمم والمسنين ونقلهم من نقاط خاصة مخصصة لتوزيع العربات بالساحات الخارجية، حيث جاء تدشين الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أحدث مشروع للعربات الجديدة المخصصة لكبار السن، بالمسجد الحرام للتسهيل لهذه الفئة من قاصدي وزوار بيت الله الحرام من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

أرقى الخدمات

وأكد الشيخ عبدالرحمن السديس أن خدمة كبار السن من أولويات عمل الرئاسة لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، حيث يتم تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وخصوصا كبار السن.

أحدث التقنيات

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد خصصت 8000 عربة كهربائية وعادية للتسهيل على زوار بيت الله الحرام تزامناً مع رفع الطاقة الاستيعابية مؤخراً، للعمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وللاستفادة من خدمة العربات لأداء شعائرهم بكل يسر وسهولة لخدمة زوار الحرم بأحدث الطرق التقنية المواكِبة لرؤية المملكة 2030.

توفير عربات الطواف والسعي لكبار السن

من جهته قال وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري ان رئاسة الحرمين وفرت العديد من الخدمات أبرزها خدمة عربات الطواف والسعي المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة التي تقدم خدماتها إدارة الخدمات والتنقل بالمسجد الحرام، حيث خصصت الخيارات المناسبة لضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام التي تناسبهم من وعربات.

الخطة الاستراتيجية

وفي جانب آخر ناقش مجلس وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام في اجتماعه الدوري اليوم، الذي ترأسه مساعد الرئيس العام المكلف ووكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، الخطة الاستراتيجية للوكالة، والإدارات التابعة لها، والمبادرات المزمع تنفيذها التي روعي فيها تحقيق التحول التقني والرقمي في الخدمات التي تقوم بها الوكالة، والتي اشتملت على روبوتات ذكية وخريطة تفاعلية للإرشاد المكاني داخل المسجد الحرام إطار جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية (٢٠٣٠) من خلال خطة الانطلاقة التطويرية والتحولات الرقمية (٢٠٢٤).

تفعيل مبادرة طوافكم آمن

وفي ذات الإطار فعّلت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ممثلةً بالإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية مبادرة [طوافكم آمن] ضمن مبادرتها الرئيسية {تطوع}، لتقديم الخدمات الطبية والإرشادات الصحية بالتعاون مع زمزم للخدمات الصحية التطوعية.

تقديم كافة الخدمات

ولفت وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد الحازمي، بأن الرئاسة تحرص كل الحرص على الاهتمام بخدمة قاصدي المسجد الحرام وتقديم كافة الخدمات التطوعية لهم بالمسجد الحرام، بينما ميدانيا تشهد للرئاسة حراكا دائما حيث بحثت اللجنة تطوير آلية العمل ومعالجة الملاحظات الميدانية ومتابعتها على مدار الساعة برئاسة رئيس لجنة المتابعة الميدانية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، محمد بن عقال الندوي، جملة من المواضيع والتي تهدف لتحسين الأعمال الميدانية بذل المزيد من الجهود لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم وتطوير منظومة الخدمات ومتابعة الأعمال الميدانية والفنية والتشغيلية.

حراك محموم

بالمقابل شهدت وكالة المسجد النبوي حراكا محموما على كل المستويات طوال الأسبوع الحالي حيث اطلع مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري على معرض "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، وما يحتويه من مخطوطات وأدوات الخط العربي وركن الخطاط والمكتبة الرقمية الذكية.

تعاون جديد

كما قام المستشار وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية بزيارة مماثلة لمعرض "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، فيما أقامت الوكالة المساعدة للشؤون الفكرية والثقافية ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الفكرية والثقافية بالتعاون مع الإدارة العامة لأكاديمية المسجد النبوي، محاضرةً عن بُعد بعنوان " اللغة العربية وتميزها على سائر اللغات "بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

استقبال كبيرات السن ومساعدتهن

كما حرص الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي على تمكين المرأة في وكالة المسجد النبوي؛ ولم تكتفي وكالة الشؤون النسائية بالمسجد النبوي الشريف؛ لخدمة قاصدات وزائرات المسجد فحسب؛ بل امتد عمل الوكالة ممثلة في إدارة الخدمة الاجتماعية النسائية في تنفيذ البرامج والأنشطة والفعاليات التثقيفية، للموظفات والزائرات للمسجد النبوي.

إدارة الخدمة الاجتماعية النسائية

وتعنى الإدارة أيضا ضمن أنشطتها التي تنظمها على مدار العام؛ استقبال كبيرات السن والمريضات من جميع الجهات، داخل المدينة وخارجها وتسهيل دخولهم للروضة والصلاة فيها، وشرح الخدمات المقدمة في المسجد النبوي بإدارة الخدمة الاجتماعية النسائية التي تعنى بالبرامج والأنشطة والفعاليات التثقيفية للموظفات والزائرات للمسجد النبوي.

كما تقوم إدارة الخدمة الاجتماعية النسائية، توزيع كتيبات ومنشورات وعبوات ماء زمزم على القاصدات، واستقبلت الإدارة مؤخرا عدد من مستفيدات الرعاية الصحية المنزلية بالمدينة المنورة وسهلت دخولهن للصلاة في الروضة والصلاة فيها بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية.

إطلاق مبادرة "كوني إيجابية" بالمسجد النبوي

من جانب آخر أطلقت الإدارة العامة لتمكين الموظفات ممثلة في إدارة تحفيز وتمكين الموظفات للعمل الميداني بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مبادرة "كوني إيجابية"، وذلك بحضور منسوبات وكالة شؤون المسجد النبوي ومنسوبات قوة أمن المسجد النبوي.

مفهوم وفوائد الإيجابية

وأوضحت مديرة إدارة تحفيز وتمكين الموظفات للعمل الميداني فايزة المزيني، أنه تم الحديث عن مفهوم وفوائد الإيجابية، وكذلك المواقف الإيجابية وصفات الشخص الإيجابي وذلك لتعريف المنسوبات بأهم النقاط التي تزيد من إيجابية الموظف وذلك لزيادة العطاء والإنتاجية

تمكين المرأة

وكان الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ قد أطلق مؤخرا خطة مبادرات تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي المتنوعة والأولى من نوعها، والتي تضمنت؛ (20) برنامجا ومبادرة ودراسة تطويرية في جوانب التعريف بالخدمات، منها التعاون الميداني، استقبال وخدمات خاصة، تطوير بيئة تقديم الخدمات، توفير أدلة استرشادية، وخدمات رقمية وذكية، وتوفير أدوات وتجهيزات، والتعاون مع جهات متخصصة، وتنظيم زيارات خاصة، بجانب دراسات ومقترحات.

اهتمام كبير من القيادة الرشيدة

ويحظى المسجد النبوي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، فيما تحرص وكالة المسجد النبوي حشد كل طاقات تمكين الشباب والمرأة؛ وصناعة كوادر تقنية مميزة ومؤهلة لتلبية متطلبات التقانة الحديثة خدمة للقاصدين وفق تطلعات القيادة الحكيمة ومواكبة للرؤية السعودية٢٠٣٠.