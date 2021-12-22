شكرا لقرائتكم خبر عن «روبوتات الحرمين» تحظى على إعجاب المرتادين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حظيت روبوتات الحرمين الشريفين بإعجاب مرتادي معرض عمارة الحرمين الشريفين بالقصيم، التي تعمل بشكلٍ تلقائي على توزيع مياه زمزم ذات الاستخدام الواحد، وتعقيم الجو، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة.

وتأتي المشاركة لتعكس مدى جهود الرئاسة في الحرمين الشريفين لمواكبة ‏رؤية 2030، من خلال الروبوتات الذكية لتعقيم أرجاء المعرض، وتوزيع مياه زمزم على الزوار.

ويشهد الحرمان الشريفان تطورا ملموسا بتسخير أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة، والمشاركة بها في المعارض.