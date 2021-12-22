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تشغيل 991 عمود إنارة بـ 8 أحياء في سكاكا

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الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة منطقة الجوف تركيب وتشغيل 991 عمود إنارة، شملت 8 أحياء وطرق بمدينة سكاكا، وذلك ضمن جهود الأمانة للتوسع في شبكات الإنارة وتطويرها، والارتقاء بجودة الخدمات.

وأوضحت الأمانة أنه جرى إطلاق التيار الكهربائي وتشغيل أعمدة الإنارة الجديدة في مواقع مختلفة بمدينة سكاكا شملت أحياء اللقائط، والمحمدية، والقرعاء، والعزيزية، والفيصلية، والربوة، والحي الإداري، وطريق الأمير عبد الإله الإقليمي، وتركيب فوانيس بتقنية led الموفرة للطاقة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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